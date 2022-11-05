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Dünya

Şuşa Beyannamesi... Ali Esedov: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin zirve noktasına ulaştığını belirterek, '44 günlük vatan savaşının ilk anlarından itibaren Azerbaycan devletinin ve halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız. Biz bu desteği hiç unutmayacağız.” dedi.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Şuşa Beyannamesi... Ali Esedov: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız
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Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, "Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır. Beyanname, ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır." dedi.

Esedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile işgalden kurtarılan Şuşa'nın tarihi ve kültürel mekanlarında incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan savaşındaki başarısının, ülke tarihinin en önemli zaferlerinden olduğuna dikkati çeken Esedov, "Şuşa'nın kurtuluşu zafer günü olarak tarihe yazıldı. Azerbaycan'a yakın tüm halklar Şuşa'nın kurtuluşunu bizimle beraber kutluyor." ifadelerini kullandı.

Esedov, Türkiye ile Azerbaycan arasında dünyada görülmemiş bir dostluk, kardeşlik ve müttefiklik ilişkisi olduğunu vurgulayarak "Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır. Beyanname, ilişkilerimizi stratejik müttefiklik seviyesine çıkarmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar güçlü ve sağlam olmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın dostluklarının büyük etkisi olduğuna işaret eden Esedov, ülkeler arasındaki müttefiklik ilişkilerinin her sahada geliştiğini söyledi.

Esedov, "44 günlük vatan savaşının ilk anlarından itibaren Azerbaycan devletinin ve halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız. Biz bu desteği hiç unutmayacağız." diye konuştu.

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