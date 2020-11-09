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Dünya

Şuşa zaferinin ardından Karabağ'ın sözde liderinden hezimet itirafı

Azerbaycan ordusu Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 28 yıl sonra işgalden kurtardı. Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan ise 'Hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz.' diye konuştu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 08:08 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 08:09
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Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

"BUGÜN HAYATIMIN EN ZOR SABAHINI GEÇİRDİM"

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. 

Harutyunyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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