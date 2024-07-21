Şuşa'da 2. Global Medya Forumu

Açılışını dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı forum bugün panellerle devam etti.

"Etki Değerlendirmesi: Dezenformasyonun Erişim Alanını Anlamak" başlıklı panelde konuşan TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, dezenformasyonun "bir ülke veya güç tarafından diğer ülke ya da güçlere karşı kullanılan silah olduğunu" söyledi.

Gusman, dezenformasyonun enformasyon savaşının yeteri kadar güçlü silahı olduğunu, yalan haberlerin artacağı gelecek süreçte sadece profesyonel medyanın ayakta kalacağını vurguladı.

Al Jazeera Medya Enstitüsü Medya Girişimleri Müdürü Montaser Marai, çalıştığı kanalın da dezenformasyon nedeniyle sıkıntı çektiğini söyledi.

Sosyal medyanın dezenformasyonun yaygın olduğu bir ortam olduğunu söyleyen Marai, buna rağmen teyit etmek kaydıyla sosyal medya ve yurttaş gazeteciliğinden faydalandıklarını bildirdi.

Marai, ABD ve Batı medyasındaki dezenformasyonları örneklerle anlatarak, "Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili bilinçli şekilde tek taraflı haber yapılıyor." dedi.

CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Valeria Giannotta, gazetecilerin haberin gerçekliğini kontrol etmesinin önemli olduğunu, masa başında değil sahada olmaları gerektiğini dile getirdi.

Giannotta, dezenformasyonun önlenmesi için haberin ilk kaynağından öğrenilmesi, dezenformasyon ve manipülasyonların önlenmesi için dünya çapında bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini anlattı.

ABD'li seyyah Charles Veley, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerini gezdiğini, Karabağ'da Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen büyük dönüşümün şahidi olduklarını anlattı.

Veley, Azerbaycan'ın hayata geçirdiği imar ve ihya çalışmalarını anlattıkları için sosyal medyada Ermeni kullanıcıların saldırısına uğradıklarını söyledi.

TRT World muhabiri Jaffar Hasnain ise 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'da yaptığı gazetecilik faaliyetlerinden ve gazetecilik hayatından genel olarak karşılaştığı dezenformasyon olaylarını anlattı.

"Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı, 50 ülkeden 150'den fazla katılımcının yer aldığı forum yarın sona erecek.