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Dünya

Şuşa'da savaşın bıraktığı yıkımı Türk gazeteciler görüntüledi

İkinci Karabağ Savaşı'nda çatışmaların en yoğun yaşandığı Şuşa kenti, hala savaşın izlerini taşıyor. Yerleşim yerlerindeki yıkım ve kurşunların bıraktığı izler, Türk gazetecilerin kameralarına yansıdı.

DHA17 Eylül 2022 Cumartesi 13:54 - Güncelleme:
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Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Şuşa, İkinci Karabağ Savaşı'nda 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarıldı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı ve merkezinde yer alan kent, dağlık bir araziye kurulduğu için stratejik bir öneme sahip.

DHA kameraları, kentte savaşın yarattığı tahribatı yakından görüntülendi. Birçok sivil yerleşim yerinde, apartmanlarda, kentin duvarlarında kurşun izleri görülürken bazı binalarda ise hasar oluştuğu kameralara yansıdı. Kentte bulunan Azerbaycanlı yetkililer, restorasyon çalışmaları ve Azerbaycan halkını bölgeye tekrar getirmek için yoğun çaba harcıyor.

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