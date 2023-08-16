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Dünya

Şuşa'da toplu mezar bulundu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinde birinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni askerleri tarafından esir alınan 17 Azerbaycanlının gömüldüğü toplu mezar bulundu.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Şuşa'da toplu mezar bulundu
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Azerbaycan'da, birinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermeniler tarafından yapıldığı ortaya çıkan yeni bir toplu mezar daha bulundu. Şuşa Hapishanesi'nin atık su çukurunda 1-15 Ağustos tarihleri arasında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Ermeni askerleri tarafından esir alındıktan sonra öldürülen 17 Azerbaycanlının kemiklerinin bulunduğu toplu mezar tespit edildi. Toplu mezarlıkta bulunan kemiklerde yapılan incelemelerde öldürülen 6 kişinin kalıntılarının karın bölgesinde çivi bulunduğu ve bu kişilere çivilerle işkence edildiği belirlendi. Aynı zamanda cesetlerde yapılan ön incelemede, bu kişilerin vücutlarında kurşun izleri olduğu, çeşitli cisimlerle darbe aldığı, kesici ve delici aletlerle işkenceye maruz kaldıkları ve başlarının vücuttan ayrı olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Azerbaycan Adli Tıp yetkilileri kemiklerden aldığı DNA örneklerini 1992-1994 yılları arasında Ermeni ordusunca katledilmiş kişilerin yakınlarına ait DNA'larla karşılaştıracak.

Birinci Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göç etmek zorunda kalmış, savaş döneminde en az 30 bin Azerbaycanlı Ermeni güçler tarafından katledilmişti. Yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbeti ise halen bilinmiyor.

  • Karabağ kurtuluşu
  • Şuşa toplu mezarı
  • Ermeni esirler

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