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Suudi Arabistan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Suudi hapishanelerinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaudri, konunun Muhammed bin Selman'a Başbakan İmran Han tarafından dün yapılan toplantıda iletildiğini kaydetti.

Veliaht Prens'in mahkumların derhal serbest bırakılması emrini verdiğini aktaran Çaudri, "Pakistan Başbakanı Han'ın talebine karşılık olarak Muhammed bin Selman, Suudi hapishanelerinde yatan 2 bin 107 mahkumun derhal serbest bırakılmasını emretti." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, sosyal medya paylaşımda, "Veliaht Prens, 2 bin 107 mahkumun derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Kalan mahkumların davaları ise yeniden görülecek. Pakistan halkı Başbakan Han'ın talebine hemen cevap verdiği için majestelerine teşekkür eder." ifadesini kullandı.

Han ve Muhammed bin Selman arasında dün yapılan toplantıda Han, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ile vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve Suudi Arabistan hapishanelerindeki 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kureşi'nin ağustosta federal meclise sunduğu raporda, Orta Doğu hapishanelerindeki Pakistanlı sayısının 6 bin 450 olduğu belirtilmişti. Bu kişilerden yaklaşık 3 bininin Suudi Arabistan, 2 bin 600'ünün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki cezaevlerinde bulunduğu kaydedilmişti.

Umman, Katar, Yemen ve Kuveyt gibi ülkelerdeki cezaevlerinde de Pakistanlıların bulunduğu aktarılan raporun yanı sıra İçişleri Bakanlığının raporunda da yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Pakistanlının yaklaşık 11 bin 800'ünün cezaevinde olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Raporda, Avrupa'da en çok Pakistanlı mahkumun bin 842 ile Yunanistan'da olduğu bildirilmişti.

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