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Dünya

Suudi Arabistan, ABD'deki yatırımlarını artıracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar genişletme niyetini dile getirdiği belirtildi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, ABD'deki yatırımlarını artıracak
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Associated Press'in (AP) Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı haberine göre, göreve gelmesinin ardından "Suudi Arabistan'ın yatırım yapması halinde ilk ziyaret edeceği ülke olabileceğini" belirten Trump, Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bin Selman, "gelecek 4 yıl içinde ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolar değerinde genişletme" niyetini dile getirdi.

Bu yatırımların hangi alanlarda olacağı bildirilmezken, Beyaz Saray'dan henüz görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, "İlk yurt dışı gezisi genellikle İngiltere ile olmuştur ama geçen sefer bunu Suudi Arabistan'a yapmıştım çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü almayı kabul etmişlerdi. Eğer Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolar daha almak isteseydi muhtemelen giderdim." şeklinde konuşmuştu.

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Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bin Selman ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkileri ele alan Rubio ve bin Selman, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Rubio ayrıca "Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrarı destekleme yönündeki ortaklık ve çabalarını" takdirle karşıladığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüşen Rubio, Gazze'deki ateşkes ve insani yardım konularını ele aldı.

İkili, Gazze'de ateşkes sonrası planlamanın ilerletilmesi için daha fazla görüşülmesinin önemini vurguladı.

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