Suudi Arabistan: Boru hattına saldırının hedefi küresel petrol arzı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Kral Salman başkanlığında toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Aramco petrol hattında yer alan iki pompa istasyonuna bombalar taşıyan dronelarla yapılan saldırının, yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, aynı zamanda küresel petrol arz güvenliğini ve dünya ekonomisini hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu olayda olduğu gibi saldırılar düzenleyen tüm terörist organizasyonlara karşı durmanın önemi vurgulandı ve Yemen'deki "İran destekli Husilere" de işaret edildi.