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Dünya

Suudi Arabistan camilerinde sadece ezan ve kamet için hoparlör kullanılacak

Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verildi.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 22:02 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:02
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İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh'in camilerde hoparlör kullanımıyla ilgili çıkardığı yeni genelge, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Genelgede, hoparlörlerin sadece ezan ve kamet için kullanılacağı, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmeyeceği belirtildi.

Söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edildi.

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