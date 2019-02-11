Suudi Arabistan: Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak, “Büyük bir trajedi, büyük bir hata. Söz konusu cinayet, Suudi hükûmetinin yurt dışında faaliyet gösteren yetkililerince tamamen kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirildi.” dedi.

Amerikan CBS kanalında röportaj veren Cubeyr, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in soruşturma talimatı verdiğini söyleyerek, “Savcı, 11 kişi hakkında soruşturma başlattı. Cinayetle bağlantılı herkesi sorumlu tutup cezalandıracağız. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetle hiçbir bağlantısı yok. Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi için verilmiş bir talimat yok. Yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeliyiz.” diye konuştu.

CBS sunucusu Margaret Brennan’ın CIA Direktörü Gina Haspel’in ABD Kongresine verdiği bilgileri hatırlatması üzerine söze giren Adil el Cubeyr, “CIA’in Kongreye ne söylediğini bilmiyorum, fakat ne Başkan Trump’ın ne de Dışişleri Bakanı Pompeo’nun aynı fikirde olmadığına inanıyorum. Burada duyguların yargılamaya karıştığını ve birtakım abartmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

SUÇU TÜRKİYE’YE YIKMAYA ÇALIŞTI

Kendisine “Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu” sorulan Cubeyr’in “Bilmiyoruz.” şeklinde yanıt vermesinin üzerine “Bilmiyoruz derken neyi kastediyorsunuz?” diye sorulan Cubeyr, “Bilmiyoruz. Savcı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Türkiye’den olayla ilgili delilleri resmi kanallarla birçok defa istedik. Hala herhangi bir delil gelmesini bekliyoruz.” sözleriyle, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülememesi noktasında suçu Türkiye’nin üzerine yıkmaya çalıştı.

Sunucu Brennan’ın “Türkiye hükûmetini mi suçluyorsunuz?” diye sormasının üzerine söze giren Adil el Cubeyr, “Hayır, bu cinayeti işleyen katilleri suçluyorum.” dedi. Bunun üzerine sunucu Margaret Brennan’ın söz konusu katillerin Suudi Arabistan’da gözaltında olduğunu ve kendilerine cesedin nerede olduğunu söyleyebileceğini hatırlatmasının ardından ise, Cubeyr, “Soruşturma sürüyor. Elimizde birkaç ihtimal bulunuyor. Kendilerinden cesede ne yaptıklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Öyle ya da böyle gerçeğe ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

KURŞUNLA TEHDİT SORUSUNA YANIT VEREMEDİ

Amerikan New York Times gazetesinin “Veliaht Prens Muhammed’in 2017 yılında Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a geri dönmemesi ve Suudi hükûmetine yönelik eleştirilere son vermemesi durumunda bir kurşunla öldürme tehdidine” ilişkin haberini hatırlatan CBS sunucusu Brennan’a net bir cevap vermekten kaçınan Cubeyr, “İsimsiz kaynakların iddiaları üzerine yorum yapmak istemiyorum. Olayın arka planını da bilmiyorum. Biliyoruz ki, Veliaht Prens böyle bir emir vermedi. Bu bir hükûmet operasyonu değildir. Soruşturmamız sürüyor.” diye konuştu.

Veliaht Prens Muhammed’in Kaşıkçı cinayetini bilip bilmediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Cubeyr, “Kesinlikle bilmiyordu. Suudi Arabistan’da, cinayeti işleyenler hariç, olayla ilgili bilgi sahibi kimse bulunmuyor. Bundan dolayı zaten cinayeti işleyen takım ülkeye döndükten sonra ‘Bildiğimiz kadarıyla Kaşıkçı konsolosluğun arka kapısından çıktı.’ açıklamasını yapmıştık. Bu bilginin yanlış çıkmasının ardından da zaten Kral Selman soruşturma talimatı verdi.” sözlerini kullandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kağıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.

ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.