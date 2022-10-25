Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Fransız yapımı askeri devriye botlarını kullanmaya başladı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, botların Suudi ordusunun bölgedeki gücünü artırmasına ve ülkenin stratejik çıkarlarını korumasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Haberde, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinin, Fransız Quach sınıfı orta hızlı devriye botlarının ilk grubunu kullanmaya başladığı kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri Batı Filosu Komutanı Yahya İsa, "Bu botlar, Suudi Deniz Kuvvetlerinin kapasitesine nitelikli bir katkıdır. Askeri ve güvenlik hazırlık düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunacak." dedi.

İsa, botların "bölgedeki deniz güvenliğinin artırılmasına ve Suudi Arabistan'ın stratejik çıkarlarının korunmasına katkıda bulunacağını" sözlerine ekledi.

Körfez bölgesi suları son zamanlarda, Riyad ve Washington yönetimlerinin İran'a ve bu ülkenin Yemen'de desteklediği Husilere yönelik, askeri tesislerini hedef alma ve su güvenliğini ihlal etmekle ilgili yönelttiği suçlamalar sebebiyle gerginliğe sahne oluyor.