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Dünya

Suudi Arabistan duyurdu! 2,5 yıl sonra izin verildi

Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe'nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunmasına izin verildi.

IHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer alan Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

2,5 YIL SONRA İZİN VERİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu.

Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu. Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe'ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

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