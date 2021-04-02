Star.com.tr 02 Nisan 2021 Cuma 18:11 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 18:11

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, İsrail ile atılacak normalleşme adımlarının bölgeye fayda sağlayacağını söyledi, yapılacak anlaşmanın "büyük ölçüde barış sürecinin ilerlemesine bağlı olduğunu" sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, İsrail ile barışın sağlayacağı avantajlardan bahsetti ve 2002'den bu yana görüşmelerin varlığına işaret ederek Arap Barış Girişimine vurgu yaptı.

Bin Farhan'ın CNN ile yaptığı röportajda "Eğer İsrail 1967 yılındaki Filistin Devleti'ni kabul ederse anlaşma sağlanır ve bu da ekonomik, sosyal ve güvenlik açısından son derece yararlı olacaktır" dedi.

Suudi Bakan, Arabistan ile İsrail arasında yakın bir normalleşme anlaşması olup olmadığına dair bir soruya verdiği yanıtta;

Gözlemciler ve politikacılar, BAE'nin geçen yılın Eylül ayı ortasında İsrail ile barış anlaşması imzalama girişiminden bu yana başka ülkelerin de bu girişime katıldığını görüyoruz ifadelerini kullandı.

Geçen yıl eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aracılık ettiği anlaşmalar, Filistin topraklarının planlanan ilhakı konusunda İsrail'in dondurmasını da içeriyordu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalandı.

Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.

İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken, 3 ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metne de ortak imza attı.

"Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız"

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız." diye konuştu.

Varılan anlaşmalar ile "tüm inanç ve arka plandan kişilerin barış ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek" için önemli bir adım attıklarını kaydeden Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara sadece 1 ay içinde varıldığını belirtti.

Trump, başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar." dedi.

"Varılan anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı"

Söz konusu 3 ülkenin "dost" olduğunu belirten Trump, "İbrahim Anlaşması, tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail'deki kutsal mekanları ziyaret etme ve Mescid-i Aksa'da barış içinde ibadet etmenin de kapılarını açtı." diye konuştu.

Trump, varılan anlaşmaların, bölgede daha kapsamlı bir barış için temel oluşturacağının altını çizerek, "Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanlarının nesilden nesile aktarılması bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı. Varılan bu anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı." dedi.

Başkanlık görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında, 54 Arap ve Müslüman ülkenin liderleri ile Suudi Arabistan'da bir araya geldiğini anımsatan Trump, oradaki konuşmasında söz konusu ülkelere birlik olma çağrısı yaptığını söyledi.

Trump, bugünün dünyasında Orta Doğu ülkelerinin iş birliğini çatışmaya tercih ettiğini savunarak "Bu ülkeler, Araplar, İsrailliler, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların uyum ve barış içinde birlikte yaşayabileceği, ibadet edebileceği, yan yana hayal kurabileceği bir geleceği seçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Star.com.tr