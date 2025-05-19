İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8505
  • EURO
    43,7618
  • ALTIN
    4033.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından bin hacı adayını misafir edecek
Dünya

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından bin hacı adayını misafir edecek

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından bin hacı adayını misafir edecek
ABONE OL

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

TÜM AŞAMALAR PLANLANDI

Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişlerinden Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh de Kral Selman'ın söz konusu jestinin Filistinli şehit ve yaralı ailelerine verdiği önemin ve Krallığın liderliğinin Filistin davasına her düzeyde sağladığı sınırsız desteğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.