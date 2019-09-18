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Suudi Arabistan, hava savunma sistemleri konusunda Güney Kore’den yardım istedi

ABD’den milyarlarca dolara aldığı Patriot sistemlerine rağmen petrol tesisleri vurulan Suudi Arabistan, rotayı başka yöne çevirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hava savunmasını güçlendirmesi için Güney Kore’den yardım istedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’ya ait tesislerin Husiler tarafından vurulması, ülkede “Hava savunma sistemlerimiz yetersiz mi?” sorusunu gündeme getirdi. ABD’den milyarlarca dolara satın aldığı Patriot sistemlerine rağmen topraklarını hava saldırılarına karşı koruyamayan Suudi Arabistan, yeni arayışlara girdi.
 
Yonhap’ın aktardığına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hava savunmasını güçlendirmek adına Güney Kore’den yardım istedi.
 
Güney Kore merkezli haber ajansının haberinde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Veliaht Prens Muhammed arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırıların ele alındığı aktarıldı.
 
Güney Kore Başkanlı Sarayı olan Mavi Saray’dan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin hava savunma sistemini güçlendirmek için Güney Kore’nin yardımını istedi. Her iki taraf, müzakerelerin sürdürülmesi konusunda hemfikir kaldı.” ifadelerine yer verildi.
 
Söz konusu haberde, Güney Kore’nin, Suudi Arabistan’ın en büyük petrol tedarikçisi olduğu bildirildi. Güney Kore’nin 2018 yılında Suudi Arabistan’dan 323 milyon varil ham petrol ithal ettiği, bu sayının ise Güney Kore’nin toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’una tekabül ettiği belirtildi.

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