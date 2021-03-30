Star.com.tr 30 Mart 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 23:56

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları, Yemen'de İran destekli Husilerin gizli toplantılarını ve askeri konvoylarını vurdu.

İran destekli Husi milisler, Yemen ordusunun topçu ateşi ve Marib'te koalisyon uçaklarının yaptığı hava saldırıları ile ağır kayıba uğradı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi yaptığı açıklamada, Yemen Ordusu topçularının Marib'in batısındaki Kassara bölgesinde Husi milislerin gizli toplantılarını ve takviye konvoylarını hedef aldıklarını söyledi.

Bombalanan Husi milislerinden ölen ve yaralananla olduğunu belirten Yemen hükümeti ayrıca Husilerin mühimmat depolarınında vurulduğunu açıkladı.

İran destekli Husilerden konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan'dan Yemen'de Husilere anlaşma teklifi

Suudi Arabistan Yemen'deki krizi sona erdirmeyi ve kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varmayı amaçlayan yeni girişimini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah, 23 Mart'ta başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin topraklarını ve halkını Husi milislerinin saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, Yemen'in başkentindeki Uluslararası Sana Havalimanı'nın belirli noktalara açılmasını da içeren kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varmayı amaçlayan Yemen'deki krizi sona erdirme girişimini duyurdu. Riyad tarafından yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilere krizi sona erdirme girişimini kabul etme çağrısı yapıldı.

Prens Faysal bin Ferhan açıklamasında, İran'ın müdahalesinin Yemen'deki krizin uzamasının ana nedeni olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, söz konusu girişimle Suudi Arabistan'ın Yemen ve bölgenin güvenliği ile istikrarı, barışı ve Yemen krizinin sona ermesini hedeflediğini belirtti. Ayrıca kardeş Yemen halkının çektiği acıları sona erdirme ve İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt ve Stockholm diyalog görüşmelerindeki Yemenli taraflar arasında kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için siyasi çabalara verdiği desteği teyit ettiğini kaydetti.

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