  Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığa Trump müdahalesi: Kolayca çözülür
Dünya

Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığa Trump müdahalesi: Kolayca çözülür

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığı 'kolayca çözebileceklerini' söyledi.

AA17 Şubat 2026 Salı 10:38 - Güncelleme:
Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ile BAE arasında "gerçekten anlaşmazlık" olduğunu belirten Trump, "Bunu çok kolay şekilde çözebiliriz." dedi.

Trump, iki Körfez ülkesi arasındaki anlaşmazlığa müdahale etme planı olup olmadığı sorusuna ise "henüz böyle bir planı olmadığı" yanıtını verdi.

YEMEN'DEKİ GELİŞMELER

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonunun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını belirtmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.

