Suudi Arabistan ile Güney Kore hidrojen ekonomisi alanında anlaşmalar imzaladı

AA 18 Ocak 2022 Salı 20:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 21:00

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman ile Güney Kore lideri Moon, Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirilmenin yolları, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın haberinde ise, görüşmede hidrojen ekonomisinin geliştirilmesi için iş birliği yapılması konusunun ele alındığı ve bu alanda ön anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

İmzalanan anlaşmalar gereğince, Güney Kore'nin hidrojen ile çalışan araçların üretimi ve hidrojen yakıt istasyonları inşasında Suudi Arabistan'a destek vereceği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Devlet Başkanı Moon'un iki ülkenin iş birliğini inşaat, altyapı ve enerji alanlarının dışında savunma, hidrojen ve sağlık alanlarında da geliştirdiği yönündeki ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'dan önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 4 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Moon'un bu ziyareti kapsamında, BAE'ye orta menzilli karadan havaya füze satılması konusunda bir ön anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Güney Kore liderinin Orta Doğu turu kapsamında yarın da Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.