İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2947
  • EURO
    48,6049
  • ALTIN
    4831.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan ile imza atıldı! Tam 1 milyon 650 bin ham petrol tedarik edilecek
Dünya

Suudi Arabistan ile imza atıldı! Tam 1 milyon 650 bin ham petrol tedarik edilecek

Suudi Arabistan'ın, Suriye'ye 1 milyon 650 bin varil ham petrol sağlayacağı bildirildi. İmzalanan mutabakat zaptına göre tedarik edilecek petrolün hibe niteliğinde olacağı aktarıldı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile imza atıldı! Tam 1 milyon 650 bin ham petrol tedarik edilecek
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu arasında, ülkeye 1 milyon 650 bin varil ham petrol sağlanmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonunun Suriye'ye tedarik edeceği petrol hibe niteliğinde olacak.

SURİYE PETROLÜ TERÖRİSTLERİN İŞGALİ ALTINDA

Suriye'deki petrol sahalarının yüzden 70'inden fazlası, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanda bulunuyor. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, ipotek koyduğu petrolün satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyor.

Suriye zengin petrol kaynaklarına sahip, enerji ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke olmasına rağmen iç savaş ve yaptırımlar nedeniyle de enerji ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Ülke genelinde hanelere günün belirli saatlerinde elektrik sağlanabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.