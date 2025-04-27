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Dünya

Suudi Arabistan ile Katar'dan Suriye'ye destek

Suudi Arabistan ile Katar'ın Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan yaklaşık 15 milyon dolarlık borcunu ödediği bildirildi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Katar'dan Suriye'ye destek
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Suudi Arabaistan ile Katar maliye bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre, iki ülke, Suriye ekonomisinin toparlanmasını destekleme çabaları kapsamında, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan ödenmemiş borçlarını ortaklaşa üstlendi.

Suriye'nin uluslararası mali sistemle yeniden entegrasyonuna katkı sağlanmasının hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bu çerçevede Suriye'nin 15 milyon dolar olan borcunun ödendiği kaydedildi.

Bu ödeme, Dünya Bankası Grubu'nun Suriye'ye yönelik desteğini ve faaliyetlerini 14 yıl sonra yeniden başlatmasının önünü açacak.

Ayrıca, Suriye'nin Dünya Bankası'ndan acil sektörler için finansman ve teknik destek almasını mümkün kılacak.

Bu kaynaklar; kurumsal yeniden yapılanma, kapasite geliştirme, politika reformları ve kalkınma çabalarının hızlandırılmasına katkı sağlayacak.

Suudi Arabistan ve Katar, uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarını Suriye'deki kalkınma faaliyetlerini acilen yeniden başlatmaya, çabalarını artırmaya ve Suriye halkının insani bir gelecek beklentilerini karşılayacak her türlü girişimi destekleme çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu adımların bölgenin istikrarına ve refahına katkı sağlayacağı vurgusunda bulunuldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 24 Nisan'da, Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etmişti.

Georgieva, IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında, Suriye ile toplantı yaptıklarını söylemişti.

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