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Dünya

Suudi Arabistan ile Suriye arasında 6 milyar dolarlık dev iş birliği

Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Forumu kapsamında enerji, turizm, sağlık ve iletişim dahil 8 farklı sektörde toplam 47 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların toplam değeri yaklaşık 6 milyar doları buldu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Suriye arasında 6 milyar dolarlık dev iş birliği
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Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Forumu kapsamında altyapı, enerji, havacılık, turizm, sağlık, iletişim, otelcilik ve geri dönüşüm gibi çeşitli alanlarda 24 milyar Suudi riyali değerinde (yaklaşık 6 milyar dolar) 47 anlaşma imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'in yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Suudi iş insanının katılımıyla, Suriye'nin başkenti Şam'da Halk Sarayı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende, başta Şam, Humus ve Halep olmak üzere farklı illerde yapılacak yatırımlara dair tanıtım videoları sunulurken, Suriye Turizm, Havacılık, İletişim, Bayındırlık ve Ekonomi Bakanları ile Suudi mevkidaşları arasında mutabakat zaptlarının imza ve değişim töreni yapıldı.

- 47 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, foruma 20 hükümet kurumu ve 100 özel sektör temsilcisinin katıldığını belirterek, toplam değeri yaklaşık 24 milyar Suudi riyalini bulan (yaklaşık 6 milyar dolar) 47 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Özellikle altyapı sektöründe, değeri 11 milyar Suudi Riyali aşan projeler için anlaşmalar yapılacağını söyleyen Falih, bu çerçevede Suriye'de 3 yeni çimento fabrikasının kurulacağını, Yatırım Forumu kapsamında iletişim ve bilgi teknolojileri alanında önemli adımlar atılacağını anlattı.

Falih, Suriye İletişim Bakanlığı ile bazı Suudi iletişim firmaları arasında altyapının geliştirilmesi ve siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin başlatılacağını aktardı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın doğrudan talimatıyla Suudi-Suriye İş Konseyi'nin kurulmasına karar verildiğini dile getiren Falih, konseyin üst düzey seçkin iş insanlarından oluşacağını ve ikili ekonomik ilişkilerin kurumsal düzeyde yönetileceğini kaydetti.

Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Şaar da Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılış konuşmasında, forumu "iki kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Bundan sonra Suriye, kalkınma ve refah yolunda gerçek ve istikrarlı adımlarla ilerleyecektir." dedi.

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