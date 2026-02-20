The Middle East Eye (MEE) internet sitesinde yayımlanan habere göre Suudi Arabistan için Şam, bölgesel ulaşım ve iletişim ağlarının merkezinde yer alıyor ve Suudi Arabistan, kara yollarının, kabloların ve demir yolu hatlarının Suriye üzerinden geçmesini istiyor.

ABD merkezli denizaltı fiber optik kablo danışmanı Julian Rawle, MEE'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden geçmesi planlanan bir dizi proje olduğunu Suudi Arabistan'ın da değiştirmek istediği projenin bunlardan biri olduğunu iddia etti.



Rawle şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın (fiber optik kablo) geçiş için Suriye'yi istemesi yeni bir durum. Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında ek kara güzergahları aranıyor. Suriye'deki siyasi durum uygun görülürse, bu ülke de alternatif bir rota olabilir."

Suudi Arabistan'ın projeye Suriye'yi dahil etme girişimi, Riyad'ın bölgede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile rekabet ettiği bir dönemde mali gücünü bölgesel müttefiklerini desteklemek için kullanması olarak yorumlanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN, SURİYE'DE FİBER OPTİK ALTYAPIYA MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM

Suudi Arabistan'ın bilişim hizmetleri sunan şirketi "Saudi Telecom Company (STC)", şubat ayında Suriye'nin telekomünikasyon altyapısına yaklaşık 800 milyon dolar yatırım yapacağını duyurması MME'de, "İsrail'i devre dışı bırakabilecek bir hamle" iddiası şeklinde yer aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da ise projenin "4 bin 500 kilometreyi aşan bir fiber optik ağ üzerinden Suriye'yi bölgesel ve uluslararası ağlara entegre etmeyi" amaçladığı şeklinde bir habere yer verildi.

"SUUDİ ARABİSTAN İSRAİL'İ İZOLE EDEREK SURİYE'Yİ BÖLGESEL SİSTEME ENTEGRE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Rice Üniversitesi'ne bağlı Baker Enstitüsü'nde Körfez uzmanı olarak görev yapan Kristian Coates Ulrichsen ise açıklamasında, Suudi Arabistan'ın İsrail yerine Suriye'yi projeye dahil etme girişiminin, bölgesel dengelerdeki yeniden yapılanmayı ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'le bir dönem normalleşme görüşmesi yapan Riyad'ın tutumunda değişim yaşandığını vurgulayan Ulrichsen, "Bu tür bir proje, Suudi Arabistan'ın Suriye'yi yeniden bölgesel sisteme entegre etme ve İsrail ile somut bağları geri planda tutma çabasıyla örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın, İsrail yerine Suriye üzerinden Yunanistan'a bağlanma konusundaki ısrarının, Riyad'ın Şam'ın bölgedeki konumunu güçlendirme ve İsrail'i izole etme çabaları çerçevesinde bölgesel dengelerin değiştiğine işaret ettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın projedeki yön değişikliğinin, İsrail'in yeni güzergah dışında bırakılması durumunda Yunanistan-İsrail ilişkilerinde de sıkıntıya yol açabileceği öne sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN VE YUNANİSTAN PROJEYİ 2022'DE DUYURMUŞTU

Yunanistan ile Suudi Arabistan, 2022 yılında Doğu'dan Akdeniz'e Veri Koridoru (East to Med Data Corridor-EMC) projesini duyurdu.



Proje, Saudi Telecom Company (STC), Yunanistan'ın kamu elektrik şirketi Public Power Corporation (PPC), Yunan telekomünikasyon şirketleri ve uydu uygulamaları firması TTSA'nın ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Yunanistan ile anlaşmanın yapıldığı dönemde Suudi Arabistan'ın, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini öngören bir anlaşma kapsamında ABD ile görüşmeler yürüttüğü hatırlatılırken, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından sürecin sekteye uğradığına işaret edildi.