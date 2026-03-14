Suudi Arabistan, İsrail'in üzerini çizdi! Türkiye dünyada merkezi bir konuma yükselecek

Doğu Akdeniz'de fiber optik kabloların sessiz bir jeopolitik savaş alanına dönüştüğü ve Avrupa ile Asya arasındaki etki haritasını yeniden çizdiği deniz altı rekabeti kızışıyor. Bu kapsamda İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesi, iki kıta arasındaki bağlantı yollarının yeniden şekillenmesiyle İsrail'in önemli bir veri geçiş merkezi olma statüsünün ortadan kaybolabileceği uyarısında bulundu. Gazete ayrıca, İsrail'i atlayıp Suriye topraklarına yaklaşan kablo güzergahındaki herhangi bir değişikliğin, Suriye'de önemli bir etkiye sahip Türkiye'ye fayda sağlayacağını savundu.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 20:29
Arap basınında yer alan "Doğu Akdeniz'de Kablo Savaşı" başlıklı analiz bölgede yaşanan dijital gelişimi ortaya koyuyor. Haberde, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki hızlanan yarışla birlikte, bir ülke üzerinden transit geçişin artık sadece teknik bir mesele olmadığı, Türkiye gibi bir ülkeyi bu yeni transit denkleminin merkezine yerleştirdiği ifade edildi.

İSRAİL İÇİN BÜYÜK RİSK

Haberde, son yıllarda İsrail'in, Google'ın Avrupa'yı İsrail'e ve ardından Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan ve Hindistan'a bağlamak için başlattığı "Blue Ram" sistemi gibi projeler sayesinde "dünyaya bağlı bir ülke" olmaktan "dünyanın bir bölümünün geçtiği bir ülke" haline dönüştüğü belirtildi. Ancak, habere göre, İsrail'in bu konumlanması giderek artan bir zorlukla karşı karşıya.

Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz arasında yer alması nedeniyle geleneksel olarak önemli bir veri aktarım merkezi olmaya devam ederken, Suudi Arabistan "Vizyon 2030" çerçevesinde, kabloları İsrail'den uzaklaştıracak alternatif projeler aracılığıyla bölgesel bir dijital merkez olarak konumunu sağlamlaştırmak için çalışıyor.

İSRAİL'DE TÜRKİYE KABUSU

Bu kapsamda Yediot Aharono, İsrail'i atlayıp Suriye topraklarına yaklaşan kablo güzergahındaki herhangi bir değişikliğin, kuzey Suriye'de gerçek bir etkiye sahip olan Türkiye'ye fayda sağlayacağını belirtti . Bu güzergahın kaybedilmesinin, Ankara'nın Asya ve Avrupa arasındaki dijital aktarım haritasındaki konumunu fiilen güçlendireceği vurgulandı.

Jeopolitik açıdan bakıldığında Suriye güzergahının, bazı veri akışlarının Suriye'nin kuzeyindeki Türk nüfuz alanıyla kesişen bir coğrafi bölgeden geçme olasılığını açarak Ankara'ya bu koridor boyunca lojistik istikrarın garantörü olarak konumunu güçlendirme fırsatı vereceği dile getirildi. Kablo giriş noktalarının Yunanistan ve Türkiye'ye doğru doğuya kaymasının, Anadolu ekseninin Asya'yı Avrupa Birliği'ne bağlamadaki önemine dair artan farkındalığı yansıttığı ifade edildi.

TÜRKİYE DİJİTAL BİR MERKEZE DÖNÜŞECEK

Haberde, Türkiye için, Doğu Akdeniz'deki kablo haritasının yeniden çizilmesinin, özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumu göz önüne alındığında, dijital ekonomideki etkisini artırma fırsatı sunacağı vurgulandı.

Arap basını, bu durumun, veri merkezlerine ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla birleşirse, Türkiye'yi coğrafi bir koridordan Avrupa ve Asya arasında dijital bir merkeze dönüştürebileceğinin altını çizdi.

