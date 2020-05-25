Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 399'a çıktığı belirtildi.
Ülkedeki vaka sayısının 74 bin 795'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 45 bin 668 kişinin iyileştiği kaydedildi.
- KATAR
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 artarak 26 olduğu aktarıldı.
Vaka sayısının da 45 bin 465'e çıktığı belirtilen açıklamada, 10 bin 363 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.
- BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.
Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 164 olduğu, 4 bin 753 kişinin iyileştiği bildirildi.
- LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığı 5 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve vaka sayısının 1119'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, toplam 688 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.