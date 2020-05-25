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Dünya

Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 399'a, Katar'da 26'ya, Bahreyn'de 14'e yükseldi. Lübnan'da da vaka sayısı arttı.

AA25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:12
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 399'a çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 74 bin 795'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 45 bin 668 kişinin iyileştiği kaydedildi.

- KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 artarak 26 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının da 45 bin 465'e çıktığı belirtilen açıklamada, 10 bin 363 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

- BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 164 olduğu, 4 bin 753 kişinin iyileştiği bildirildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı 5 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve vaka sayısının 1119'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, toplam 688 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

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