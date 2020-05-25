Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

AA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:12

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 399'a çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 74 bin 795'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 45 bin 668 kişinin iyileştiği kaydedildi.

- KATAR



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 artarak 26 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının da 45 bin 465'e çıktığı belirtilen açıklamada, 10 bin 363 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

- BAHREYN



Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 164 olduğu, 4 bin 753 kişinin iyileştiği bildirildi.

- LÜBNAN



Lübnan Sağlık Bakanlığı 5 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve vaka sayısının 1119'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, toplam 688 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.