İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1633
  • EURO
    6,7279
  • ALTIN
    323.911
  • BIST100
    115171
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı
Dünya

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

AA27 Şubat 2020 Perşembe07:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 07:57

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise şu ana kadar 2 bin 700'ü aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı: Eyvallah Rıza Baba

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejiminden alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu, 114 rejim unsuru öldürüldü
Esed rejiminden alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu, 114 rejim unsuru öldürüldü

Esed rejiminden alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu, 114 rejim unsuru öldürüldü

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye
ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

İzin verirseniz görüntüleri buradan paylaşabilirim
İzin verirseniz görüntüleri buradan paylaşabilirim

İzin verirseniz görüntüleri buradan paylaşabilirim

Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.