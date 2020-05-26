AA 26 Mayıs 2020 Salı 07:08 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:08

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 28-30 Mayıs'ı kapsayan ilk aşamada, Mekke hariç ülkenin tüm şehirlerinde 06.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkılmasına izin verilecek. Ayrıca şehir ve bölgeler arasında yasağın olmadığı saatlerde özel araçla ulaşım sağlanabilecek.

Bu aşamada, güzellik salonları, kuaförler, spor salonları, eğlence merkezleri ve sinemalar gibi sosyal mesafe kuralının uygulanamayacağı alanlar kapalı kalmaya devam edecek.

Normalleşme planına göre 31 Mayıs'tan başlayıp 20 Haziran'a kadar devam edecek ikinci aşamada, yine Mekke hariç ülkenin tamamında 06.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkılabilecek.

Bu aşamada ayrıca Mekke'dekiler hariç ülkedeki tüm camilerde cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına izin verilecek Kabe'de ise cuma ve cemaat namazlarının kılınmasına devam edilecek. Devlet kurumları, bakanlıklar ve özel şirketler, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği kriterler doğrultusunda faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Bu aşamada, iç hat uçuşları ile bölgeler arasında farklı ulaşım vasıtalarıyla seyahat yeniden başlayacak, dış hat uçuşları ise yapılmayacak. Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaret yasağı da devam edecek.

Üçüncü aşamada ise 21 Haziran'dan itibaren Mekke hariç ülkenin tamamında salgın öncesi normal hayata dönülmüş olacak.

