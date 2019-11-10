23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan mektup aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, ülkeye gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.
 
Kuveytli Bakan, görüşmede Kral Selman'a Emir Sabah'ın mektubunu teslim etti. Mektupta iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yer aldığı ifade edildi.
 
Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, sürpriz bir ziyaretle bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.
 
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğu duyurmuştu.
 
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah da aynı gün yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.
 
Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Halid el-Carallah da ülkesinin, İran'ın Körfez'deki durumla alakalı gönderdiği mektupları Suudi Arabistan ve Bahreyn'e ulaştırdığını ancak henüz bir cevap alınmadığını açıklamıştı.
 
İran Dışişleri Bakanlığından 2 Kasım'da yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili Hürmüz Boğazı Barış Girişimi'nin tam metninin Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun düzenlendiği tarihlerde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Irak'a gönderildiğini duyurmuştu.
 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekimde, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi, karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son hava durumu değerlendirmesi: 6 ile sağanak uyarısı

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Fırtına'nın üç puan inadı

Fırtına'nın üç puan inadı

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı, 9 yıllık hukuk mücadelesini kazandı
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA