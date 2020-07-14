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Dünya

Suudi Arabistan Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.

AA14 Temmuz 2020 Salı 12:40 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 12:40
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Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu seneki Kurban Bayramı namazının camiler ve hazırlanan mescitlerde kılınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından korunma önlemleri kapsamında istisnai şartlardan dolayı bayram namazının açık alanlarda kılınmayacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Suudi Arabistan'da da bayram namazı camilerde kılınmamıştı. Mekke'deki Mescid-i Haram dışında cuma namazları ve cemaatle namaz kılınmasına 31 Mayıs'ta yeniden başlanmıştı. Mescid-i Haram'da ise 21 Haziran'da cemaatle namazların kılınmasına karar verilmişti.

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