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Dünya

Suudi Arabistan Norveç'e büyükelçi olarak atadı

Suudi Arabistan, Norveç Büyükelçiliği'ne Emel bint Yahya el-Muallimi'yi atadı. Bu kararla El-Muallimi, Suudi Arabistan'ın ikinci kadın büyükelçisi oldu.

IHA23 Ekim 2020 Cuma 11:36 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:36
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Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliğine Şubat 2019 tarihinde atanan Prenses Rima, Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi olmuştu. Suudi Arabistan, bu kez de Emel bint Yahya el-Muallimi’yi Norveç Büyükelçisi olarak atadı. El-Muallimi, Suudi Arabistan’ın yeni görevlendirilen diğer büyükelçiler ile birlikte online bir törenle Kral Salman’ın huzurunda yemin etti.

Suudi Arabistan’ın yeni Norveç Büyükelçisi Emel bint Yahya el-Muallimi, 20 yıllık kariyeri kapsamında Kral Abdülaziz Ulusal Diyalog Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almıştı. El-Muallimi, Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu’nda Kuruluşlar Ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü yaptı.

El-Muallimi, Riyad’daki Princess Noura Bint Abdul Rahman Üniversitesi’nin sanat bölümünden lisans mezunu. El-Muallimi, ABD’de Denver Üniversitesi’nde kitle iletişimi ve gazetecilik bölümünde yüksek lisans yaptı.

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