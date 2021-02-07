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Dünya

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

AA07 Şubat 2021 Pazar 10:56 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 10:57
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını ifade etti.

Maliki, Husilerin bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Açıklamada, İHA'nın fırlatıldığı bölgeye ilişkin detaylı bilgi verilmezken, Husilerden konuya ait henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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