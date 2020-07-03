AA 03 Temmuz 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 18:14

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği 4 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Söz konusu İHA'lardan 3'ünün Yemen semasında etkisiz hale getirildiğini kaydeden Maliki, 4'üncü İHA'nın imha edildiği yer hakkında ise bilgi vermedi.

Yaklaşık 6 yıldır Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'nın bazı bölgelerine çarşamba günü yeniden hava saldırıları düzenleyen koalisyon güçleri, dün de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı "nitelikli bir operasyon" başlatacağını duyurmuştu.

Husiler ise koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.