Suudi Arabistan, Putin ve Trump zirvesine ev sahipliği yapmaktan memnun

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Trump arasında 12 Şubat tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinin takdir edildiği belirtildi.

Putin ve Trump'ın Suudi Arabistan'da bir araya geleceği zirvenin gerçekleşebileceğine işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, zirvenin Krallık'ta düzenlenmesinden memnuniyet duyacak." denildi.

Suudi Arabistan'ın Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, iki ülke arasındaki krizin başladığı günden beri barış çabalarını sürdürdüklerine işaret edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 3 Mart 2022'da Rusya Devlet başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde, krize siyasi için çaba sarf edeceklerini ilettiği hatırlatılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, 3 yıl boyunca bu çabalarını sürdürdü ve bu bağlamda da birçok toplantıya ev sahipliği yaptı." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.