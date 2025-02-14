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Dünya

Suudi Arabistan resmen duyurdu: Dünya Kupası için alkol kararı

2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, turnuvada alkol yasağı uygulanacağını duyurdu.

AA14 Şubat 2025 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Suudi Arabistan resmen duyurdu: Dünya Kupası için alkol kararı
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Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." dedi.

Büyükelçi, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı olmasına rağmen Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini doğruladı.

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