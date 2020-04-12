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Dünya

Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle ‘sokağa çıkma yasağının' uzatıldığını açıkladı.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 10:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:54
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dünya içine kapanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili açıklama geldi. Suudi yetkililer yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti.Suudi Arabistan’da 4 bin 033 koronavirüs vakası bulunurken, salgında 52 kişi hayatını kaybetti.

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