AA 25 Şubat 2020 Salı09:00 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:28

Ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın baskısı altındaki alimlerden Karni, Riyad yönetimi ile İsrail arasında giderek daha da gün yüzüne çıkan ilişkileri ört bas etmek için Türkiye'yi hedef alan bir video yayınladı.

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü dönemden bu yana ülkesinin Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde yürüttüğü kampanyalara katılan Karni, Erdoğan'ın işgal altındaki Filistin'i ziyaret ettiği ve İsrailli yetkililerle görüştüğüne dair görüntüleri paylaştı.

Karni, eskiden Erdoğan'ı övdüğünü, ancak şimdi bundan pişmanlık duyduğunu ileri sürdü.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu iddia eden Karni ayrıca, Türkiye'yi, Suriyelileri kendi hallerine bırakmakla suçladı.

Türkiye'nin Libya ve Yemen'e müdahale ettiği iddiasını da dillendiren Karni, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de gerçekleştirdiği toplu katliamları ise görmezden geldi.

Veliaht Prens Bin Selman'ın getirdiği 2030 Vizyonu çerçevesinde kutsal topraklardaki İslam dinine aykırı eğlence açılımlarına bugüne kadar hiçbir tepki göstermemekle dikkati çeken Karni, Türkiye'de alkollü mekanların işletildiğine işaret ederek Erdoğan'a sempati duyan Müslümanlara mesaj vermeye çalıştı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu da hedefine alan Karni, "işgal dönemi" olarak nitelendirdiği Osmanlı döneminde bilgi, kültür ve sanayinin gelişmediğini öne sürdü.

Karni ayrıca, Mekke'de Umre sırasında Mescid-i Aksa'ya destek sloganları atan Türk kafileyi "bidatla" itham etti.

Yönetimin istediği tutumları sergilemedikleri için alimlerin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı, hatta idam edildikleri Suudi Arabistan'daki rejim yanlısı birkaç alimden biri olan Karni, Riyad yönetiminin bölgenin en yoksul ülkesi Yemen'de yıllardan beri işlediği suçlara sessiz kalmakla biliniyor.

Karni ayrıca, Kaşıkçı'nın bin Selman'a yakın yetkili isimlerce öldürülmesi ve son yıllardaki Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasına da tepkisiz kalıyor.

- Karni'nin skandal sözlerine tepki yağdı

Karni'nin paylaştığı videoya tepki gösteren sosyal medya aktivistleri, ayrıca Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarında binlerce masum sivilin öldürüldüğüne vurgu yaptı.

Arap gazeteci Abdullah el-İmadi, Karni'nin aslında "Suudi Arabistan istihbaratı tarafından eline tutuşturulan talihsiz metni okumak zorunda kaldığı" yorumunu yazdı. İmadi, "En talihsiz anlarını yaşayan Karni, Erdoğan'a saldırmak üzere dünyadaki tüm suçluları bir tarafa bırakan istihbarat metnini okuyor." ifadelerini kullandı.

Mısırlı alim Muhammed es-Sağir de Karni'nin daha önce Erdoğan hakkında söylediklerini hatırlatarak, "Zavallı Aid Karni'nin, önceki konuşmalarıyla çelişkisine veya skandal dönüşünden çok video kaydındaki ses tonuna dikkati etmek yeterli. Erdoğan'ı övdüğü eski görüntülerde ne kadar rahat bir konuşma yaptığı net olduğu gibi yeni görüntüde nefes yetmezliği çektiği ve dertli, bitkin bir vaziyette olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karni'nin skandal sözlerine tepki gösterenlerden Kuveytli akademisyen Muhammed el-Avdi de Türkiye'nin, İsrail ile ilişkilerine karşı Filistin ve Kudüs'e verdiği destekle öne çıktığının altını çizdi. Avdi, bugünlerde İsrail ile yakınlaşanlara ses çıkarmak gerektiğini ifade etti.

Katarlı aktivist Turki eş-Şelhub de "yönetim alimlerinden Karni'nin de maskesini düşürdüğünü" belirtti.

Karni'nin Erdoğan aleyhindeki sözlerine tepkisini sosyal medyadaki paylaşımıyla veren Katarlı Adil Ali bin Ali de Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkelerin Katar'a yönelik ablukası sayesinde "Riyad yönetimine bağlı sesi güzel sözde alimleri tanıma fırsatı" bulduklarını aktardı.

Mısırlı tutuklu Abdullah eş-Şerif de Karni'nin "sakalını ve dini yaklaşımını suçlu Suud ailesine düşük bir paraya sattığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yemin olsun ki; tıpkı senin Erdoğan hakkındaki görüşünü değiştirdiğin gibi, senin hakkındaki olumlu görüşümü tam tersine çeviriyorum. Sonsuza dek insanları seninle ilgili uyaracağım."