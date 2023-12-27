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Dünya

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de bulunduğu konferansa gözlemci üye olarak katıldı

Suudi Arabistan, merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve Türkiye'nin de üye olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK-CICA) gözlemci üye olarak katıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Türkiye'nin de bulunduğu konferansa gözlemci üye olarak katıldı
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AİGK'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın gözlemci üye olmaya ilişkin başvurusunun AİGK Bakanlar Konseyi tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, böylece Suudi Arabistan'ın AİGK'nin 10'uncu gözlemci üyesi olduğu kaydedilerek, "Suudi Arabistan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na gözlemci ülke olarak katıldı. Bu Asya'da barış ve güvenliği teşvik etmek amacıyla tüm kıta devletlerini kapsayan bu örgütün coğrafi olarak daha da genişlemesinde önemli bir gelişme oldu." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Asya benzeri olmak amacıyla kurulan AİGK, ekonomik, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor. Merkezi Astana'da bulunan AİGK'nin 28 tam, 10 da gözlemci üyesi bulunuyor.

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