S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan ve ABD hava kuvvetlerine ait F-15C Eagles tipi uçaklar Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı ve uçuş sırasında havada yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Uçuşun iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve ortak çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından uçuşa katılan uçakların video ve fotoğrafları paylaşıldı.

Suudi Arabistan kaynakları, uçuşun amacına ilişkin daha fazla bilgi vermezken, ABD tarafından da bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Suud medyasında mayıs ayında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, ABD’nin, güçlerini Basra Körfezi ve Körfez ülkeleri kara sularında yeniden konuşlandırma talebini kabul etmişti.

Bu onayın ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalar temelinde verildiği, Körfez-ABD anlaşmasının, İran’ı, özellikle de bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan davranışlarından kaynaklanabilecek olası saldırılardan caydırmayı hedeflediği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da ülkesinin bölgede bir savaş istemediğini ve uluslararası toplumun "İran'a yönelik kararlı bir tavır" sergilemesi gerektiğini belirtmişti.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Mayıs ayında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığını duyurmuştu.