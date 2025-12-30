İSTANBUL 13°C / 2°C
  Suudi Arabistan ve BAE arasında gerilim tırmanıyor! Bahreyn'den 'Körfez'de birlik' çağrısı
Dünya

Suudi Arabistan ve BAE arasında gerilim tırmanıyor! Bahreyn'den 'Körfez'de birlik' çağrısı

Bahreyn, Körfez ülkeleri arasındaki her türlü görüş ayrılığının kontrol altına alınması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) birlik çağrısında bulundu.

30 Aralık 2025 Salı 22:43
Suudi Arabistan ve BAE arasında gerilim tırmanıyor! Bahreyn'den 'Körfez'de birlik' çağrısı
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dönem başkanı sıfatıyla Suudi Arabistan ve BAE'nin, Yemen'in güvenliği ile istikrarının desteklenmesinde üstlendikleri rolün takdirle karşılandığı belirtildi.

Manama yönetiminin, "Suudi Arabistan ve BAE liderliklerinin bilgeliğine ve görüş ayrılıklarını Körfez çatısı altında kontrol altında tutma yeteneklerine güven duyduğu" vurgulanan açıklamada, işbirliği ve dayanışmaya dayalı KİK ilkeleri doğrultusunda söz konusu anlaşmazlıkların çözülmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn, Yemen'in egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak; kardeş halkı için güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir refahı sağlayacak şekilde Yemen Cumhuriyeti'nde kapsamlı ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri destekleyen duruşunu sürdürmektedir."

SUUDİ ARABİSTAN'DAN BAE'YE "ÇEKİLME" ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi için Güney Geçiş Konseyini (GGK) sevk ettiğine" işaret ederek, söz konusu eylemleri "ulusal güvenliğe tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından, Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.

