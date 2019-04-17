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Suudi Arabistan ve BAE ortak heyeti Sudan'da

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak heyetini kabul etti.

  • AA
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Konseyin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan Suudi Arabistan ve BAE'den gelen üst düzey ortak heyet ile Sudan Savunma Bakanlığındaki ofisinde görüştü.

Heyet, ülkelerinin, Sudan'a mevcut durumda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'a iletti.

Aynı heyetin Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu ile de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Sudan ile Suudi Arabistan ve BAE arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, heyetin Riyad ve Abu Dabi yönetimlerinin Sudan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği önemi vurguladığı kaydedildi.

SUDAN'DAKİ GELİŞMELER

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ile emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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