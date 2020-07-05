Suudi Arabistan ve BAE Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle İngiltere'de protesto edildi

AA 05 Temmuz 2020 Pazar 20:30 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 20:30

İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanan protestocular, Başbakanlık binasına yürüdü.

Yemen bayrakları ile "Saldırıları durdurun", "Yemen için adalet" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Yemen’i kurtarın", "Birleşik Arap Emirlikleri'ni boykot edin", "Suudi Arabistan'ı durdurun" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e saldırılar düzenlediği ve silahları İngiltere ile AB ülkelerinden aldıkları belirtilerek, İngiliz hükümeti ve AB'den bu ülkelere silah satışının durdurulması istendi.

Göstericiler, Başbakanlık yakınlarındaki Parlamento Meydanı'nda ırkçılık karşıtı protestocularla buluştu. Irkçılık karşıtları da Yemen için yapılan yardım kampanyasına bağışta bulundu.

Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'deki saldırıları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise "Yemen hükümetine destek" adı altında ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirip denizden, havadan ve karadan ambargo uyguluyor.

Koalisyonun ortağı BAE'nin de Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen hakkındaki verileri toplayan Yemen Data Project'e göre, koalisyonun sivil yerleşim alanlarını da hedef alan saldırılarında bugüne kadar aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 bin 700'den fazla kişi öldürülürken yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. "Save the Children" adlı yardım kuruluşu, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuğun ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiğini kaydediyor.