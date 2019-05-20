Suudi Arabistan ve BAE'deki askeri noktalara saldırı tehdidi Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'daki, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 299 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.