Suudi Arabistan ve İtalya'dan Stratejik Ortaklık Konseyi kurmak için anlaşma

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ve Meloni ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya imzalar atılırken, Meloni Suudi Arabistan kültürüne ilişkin bilgi aldı.

İtalya Başbakanı Meloni, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.