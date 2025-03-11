Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye açıklaması

Suudi Arabistan, Suriye yönetiminin ülkede sivil barışı korumak için aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Suriye yönetiminin ülkede sivil barışı korumak için aldığı önlemlerin övüldüğü açıklamada, devlet kurumlarının inşa sürecinin güvenlik ve istikrarı sağlayacak ve Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlanması için gösterilen çabalara dikkati çekildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tam desteği yinelendi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirilmişti.

KATAR, SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN SİLAH TEKELİNİN DEVLETİN KONTROLÜNDE OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Katar, Suriye'de istikrar ve refahın sağlanması için silah tekelinin devletin kontrolünde olması ve tüm bileşenleri kapsayan tek bir ordu çatısı altında birleşilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar resmi haber ajansının X hesabından aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Doha yönetimi, Suriye toprak bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmayı, "toplumsal barışın güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın artırılması ile hukuk ve kurumlar devletinin inşası yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Suriye'de istikrar ve refahın sağlanması için silah tekelinin devletin kontrolünde olması ve tüm bileşenleri kapsayan tek bir ordu çatısı altında birleşilmesi gerektiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve halkının özgürlük ile kalkınma taleplerine tam destek verdiğini belirtti.