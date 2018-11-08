Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın OPEC Temsilcisi Erdebili: Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimini düşürmeli

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırdıklarını ve bu durumun petrol fiyatını varil başına 15 dolar gerilettiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı SHANA haber ajansına göre Erdebili, "Petrol arzının çoğalması söz konusu ürünün fiyatının düşmesine neden oldu. Bu durum diğer üreticilere zarar veriyor. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretim miktarlarını düşürmeli." dedi.

Erdebili, her iki ülkenin günlük birer milyon varil petrol üretimini düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ESAI Energy'nin raporuna göre, İran'ın Avrupa'daki petrol kayıplarını bu aydan itibaren Rusya karşılayacak. Rusya, Avrupalı petrol şirketlerinin İran'dan ithalatı durdurmasıyla AB ülkelerine petrol ihracatını artırma fırsatı yakalayacak. Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında kaybettiği payı Avrupa'da Rusya, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın alacağı öngörülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına koşarak saklanmaya çalıştı

İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına koşarak saklanmaya çalıştı

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA