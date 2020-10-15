Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 19:37

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 19 kişi daha yaşamını yitirdi, 472 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 127'ye, vaka sayısı 341 bin 62'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 327 bin 327 çıktı.

- Ürdün'de en yüksek günlük vaka sayısı

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 459 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 282'ye, vakaların 33 bin 9'a, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 970'e yükseldiğini bildirdi.

Ürdün'de son 24 saatte tespit edilen 2 bin 459 yeni vaka, ülkede salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.