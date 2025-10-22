İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9734
  • EURO
    48,7901
  • ALTIN
    5498.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay ABD'yi ziyaret edecek
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay ABD'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtildi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 20:31 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay ABD'yi ziyaret edecek
ABONE OL

Amerikan medyasına yansıyan ve ziyaret planlaması hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay Washington'ı ziyaret edecek.

Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk ABD ziyaretinde yapılacak görüşmenin 18 Kasım Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Gazze'deki ateşkesin yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin de masada olacağı belirtilen Trump-Bin Selman görüşmesinde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık çok sayıda anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

Anlaşmalar arasında, ABD'nin kısa süre önce Katar'la yaptığına benzer askeri işbirliği anlaşmasının da yer alabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan henüz ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu ziyaret, 2018'de Trump'ın ilk döneminde Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Veliaht Prens'in ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.