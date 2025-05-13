Suudi Arabistan Veliaht Prensi: ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz

Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin tarihine değinerek, "Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir." diye konuştu.

Ülkesinin ekonomisinin halihazırda bölgenin "en büyük ekonomisi" olduğunu ifade eden Bin Selman, "ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık." dedi.

Bin Selman, 2013 ila 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığını aktardı.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan'daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor." bilgisini de paylaştı.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bin Selman ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzalamıştı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmalar arasında "ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının" imzalandığı kaydedilmişti.