18 Ocak 2026 Pazar
  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştü.

AA18 Ocak 2026 Pazar 21:19
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra, son bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

Suudi Arabistan, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini destekleyen ve onunla siyasi ve ekonomik ortaklıklar kuran ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Suriyeli muhalif gruplar, 8 Aralık 2024'te, başkent Şam'a girerek, babası Hafız Esed'den (1971-2000) iktidarı devralan Beşşar Esed (2000-2024) liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

