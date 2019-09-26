Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluk binasında Muhammed bin Selman’a çok yakın isimler tarafından vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İbn Selman açıklamalarda bulundu.

Vahşi cinayetten ısrarla haberi olmadığını iddia eden Muhammed bin Selman, yabancı bir TV kanalına yaptığı açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayeti, ben görevdeyken gerçekleşti ve tüm sorumluluk bana ait. Ancak söz konusu plandan haberim yoktu.” dedi.

Muhabirin, “Nasıl bilginiz olmadan böyle bir cinayet işlenebiliyor?” sorusuna ise Muhammed bin Selman,” 20 milyon insanımız, 3 milyon hükümet çalışanımız var.” şeklinde yanıt verdi.

Muhabir Martin Smith’in, “Öylece uçağınızı alıp gidebiliyorlar yani bunlar?” sorusu üzerine ise Muhammed bin Selman kaçamak cevap vererek, “Bu işlere bakan yetkililerimiz var, yetki ve sorumluluk onlarda.” dedi.