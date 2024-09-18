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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti vurgusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan tesis etmeyeceğini yineledi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti vurgusu
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Bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisinin açılış oturumunda konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gayretle çalışmaya devam edecek. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak." dedi.

Bin Selman, İsrail'in Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak işlediği suçları Suudi Arabistan'ın en güçlü şekilde kınadığını ve reddettiğini vurguladı.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Bin Selman, bunun "uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi" olduğunu ifade etti.

Bin Selman, Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.

YEMEN, SUDAN VE LİBYA'DAKİ KRİZLER

Yemen, Sudan ve Libya'daki krizlere dair Bin Selman, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde olumlu bir şekilde ilerlese de Filistin meselesi taraflar arasındaki "başlıca anlaşmazlık" olarak öne çıkıyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından arka planda kalan sürece ilişkin Suudi Arabistan, birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.

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